Дожди привели к сильному паводку на востоке Германии

К сильному паводку на востоке Германии привели дожди. В русла рек превратились дороги и тротуары. Вода неслась всего 15 минут, но поток оказался настолько сильным, что снес все на своем пути.

Заштормило и соседнюю Францию. На юге страны осадки пошли практически без перерыва. Небо осветили вспышки молний, а реки вышли из берегов. В стране объявлен оранжевый уровень тревоги. Людей призвали оставаться дома и по возможности не садиться за руль. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.