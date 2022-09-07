Новости мира: в Конго обрушился мост во время торжественной церемонии открытия

Мост в Конго обрушился прямо во время торжественной церемонии открытия. Едва официальные лица успели перерезать красную ленточку, как переправа высотой два метра пошла на дно. Конструкция не выдержала. Местные жители помогли гостям выбраться.



Из-за обильных дождей в Болгарии люди бросили свои дома, спасаясь от паводка. Улицы и дворы приливная волна занесла песком и стволами деревьев. Многие машины еще не успели извлечь из речного русла. Появились мародеры. Кое-где урожай зерновых и бобовых полностью уничтожен. Правительство пообещало восстановить дома и компенсировать потери, а также помочь фермерам.

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