За расследованием убийств двух девочек в Кузбассе проследят в Генпрокуратуре.

Также заведено дело о халатности сотрудников органов надзора в Кемеровской области. Его возбудили после гибели детей. В их убийстве подозревают мужчину, уже отсидевшего срок за педофилию.

По данным СК, мужчина после освобождения из колонии уехал жить в другой город и не встал там на учет. При этом назначенные ограничения он должен был соблюдать до весны 2027 года.

6 сентября в городе Киселевске две девочки не вернулись домой из школы. По данному факту было возбуждено уголовное дело. Спустя сутки девочек обнаружили мертвыми.

В рамках расследования оперативники Кемеровской области проверили лиц, судимых за сексуальные преступления. В день исчезновения камеры наблюдения зафиксировали школьниц вместе с 41-летним местным жителем: он купил им конфеты, а затем отправился с ними в сторону гаражей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.