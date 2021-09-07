Прикурившие от Вечного огня в Севастополе подростки убрались у мемориала

В Севастополе завершили расследование уголовного дела в отношении подростков, которые прикурили от Вечного огня. Ребята заплатили штраф и убрали территорию вокруг памятника.

Инцидент произошел у мемориального комплекса, посвященного 100-летию окончания Гражданской войны 1917–1922 годов. Ребят было трое: 16-летние студент и студентка колледжа, а также ученик одной из севастопольских школ.

Девушка сняла все происходящее на видео и выложила в соцсети. Позже подростки признались, что были пьяны. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.