В Одинцове эвакуировали ТЦ "О'ПАРК"

В Одинцове эвакуировали торговый центре "О'ПАРК". Происходящее внутри сняли на видео посетители магазина.

Все сотрудники и покупатели покинули здание. Почему именно объявили тревогу, неизвестно. Сейчас на месте работают оперативные службы.