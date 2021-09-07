СК возбудил дело о халатности после убийства школьниц в Кузбассе

В Кузбассе возбудили уголовное дело о халатности сотрудников органов профилактики, которые должны были установить надзор над подозреваемым в убийстве школьниц.

По данным СК, мужчина после освобождения из колонии уехал жить в другой город и не встал там на учет. При этом назначенные ограничения он должен был соблюдать до весны 2027 года.

6 сентября в городе Киселевске две девочки не вернулись домой из школы. По данному факту было возбуждено уголовное дело. Спустя сутки девочек обнаружили мертвыми.

В рамках расследования оперативники Кемеровской области проверили лиц, судимых за сексуальные преступления. В день исчезновения камеры наблюдения зафиксировали школьниц вместе с 41-летним местным жителем: он купил им конфеты, а затем отправился с ними в сторону гаражей.