Подозреваемому в убийстве двух девочек в Кузбассе грозит пожизненное заключение

Предполагаемому убийце двух девочек из города Киселевска грозит пожизненное заключение. Об этом говорят юристы.

Накануне десятилетние школьницы ушли в школу и пропали. Их искал весь город. Последний раз девочек видели с неизвестным мужчиной. Его личность установили с помощью камер.

Тела погибших нашли во вторник, 7 сентября. Подозреваемый задержан. Это 41-летний житель города Мыски, который ранее получал срок за педофилию. Его уже допросили. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.