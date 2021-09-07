В Видном полицейские в засаде задержали грабителей на автомойке

В Видном эвакуировали персонал автомойки из-за угрозы ограбления. Об этом рассказали в полиции.

Оперативники выяснили, что планируется нападение. В итоге на ночь персонал распустили по домам. В засаде остались сотрудники МВД.

Информация оказалась правдивой. Ночью в офис проникли трое вооруженных мужчин, где их и задержали.

Подозреваемые пытались вынести 12 миллионов рублей. У них нашли помповые ружья, патроны, монтировку. Все это направили на экспертизу. Нападавшие арестованы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.