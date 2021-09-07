В Киселевске задержали подозреваемого в убийстве школьниц. Это официальные данные Следственного комитета. Как пишут телеграм-каналы, мужчина уже признал свою вину и рассказал, что изнасиловал и задушил девочек.

Десятилетние девочки пропали накануне. Они ушли в школу и не вернулись. Их искал весь город, десятки человек прочесывали гаражи и заброшенные здания.

Как рассказывают очевидцы, последний раз детей видели вместе с неким мужчиной, который покупал им в магазине сладости. Позднее его личность установили с помощью камер. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.