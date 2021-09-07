Четыре машины столкнулись на 3-й Магистральной улице в Москве

Четыре машины столкнулись на 3-й Магистральной улице. Кадры выложили в Сеть очевидцы.

Один из поврежденных автомобилей принадлежит коммунальщикам. О пострадавших и причинах происшествия не сообщается. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.