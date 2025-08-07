Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 7 августа

Мотоциклист погиб в ДТП в центре Москвы. Инцидент произошел в Шмитовском проезде. Байкер на скорости врезался в машину. От полученных травм он скончался на месте. При этом автомобилист не получил серьезных повреждений. Сейчас сотрудники ГАИ устанавливают все обстоятельства аварии.

Комфортная погода без опасных явлений ожидается в Москве на следующей неделе. Циклон отходит от столицы, поэтому температура в городе вновь начинает расти. В некоторых районах уже заметно солнце.

Верификация через mos.ru станет обязательной для пользователей каршеринга в Москве с 1 сентября. Об этом сообщил в своем телеграм-канале Сергей Собянин. Мэр объяснил, что эта мера необходима для повышения безопасности сервиса. По его словам, такая верификация уже применяется для курьеров и арендаторов электросамокатов. В результате она позволила снизить число аварий на 60% с начала сезона.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

