07 августа, 20:45

Происшествия

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 7 августа

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 7 августа

Движение затруднено на Дубнинской улице из-за ДТП

Пятерых пострадавших в ДТП в Турции россиян выписали из госпиталя

Шесть россиян пострадали в ДТП с микроавтобусом в Турции

Транспортная полиция задержала двоих после погони на катерах по Москве-реке

Новости регионов: водитель каршеринга сбил двух женщин в Петербурге

Новости регионов: в Краснодарском крае восстановлено движение поездов после падения БПЛА

Новости мира: в США вступили в силу новые торговые тарифы

Новости регионов: мост в краснодарском селе смыло паводком

Автомобиль врезался в столб на юге Москвы

Мотоциклист погиб в ДТП в центре Москвы. Инцидент произошел в Шмитовском проезде. Байкер на скорости врезался в машину. От полученных травм он скончался на месте. При этом автомобилист не получил серьезных повреждений. Сейчас сотрудники ГАИ устанавливают все обстоятельства аварии.

Комфортная погода без опасных явлений ожидается в Москве на следующей неделе. Циклон отходит от столицы, поэтому температура в городе вновь начинает расти. В некоторых районах уже заметно солнце.

Верификация через mos.ru станет обязательной для пользователей каршеринга в Москве с 1 сентября. Об этом сообщил в своем телеграм-канале Сергей Собянин. Мэр объяснил, что эта мера необходима для повышения безопасности сервиса. По его словам, такая верификация уже применяется для курьеров и арендаторов электросамокатов. В результате она позволила снизить число аварий на 60% с начала сезона.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

