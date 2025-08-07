Пятерых пострадавших в ДТП в Турции россиян выписали из госпиталя

Пятерых россиян, пострадавших в аварии в Турции, выписали из госпиталя. Лечение еще одного продолжается, сообщили в посольстве РФ.

Согласно данным местных СМИ, ДТП произошло, когда путешественники ехали на фестиваль в Каппадокии. Микроавтобус с туристами столкнулся с "Мерседесом". От удара первый потерял управление, врезался в дорожные знаки и перевернулся. Всего пострадали восемь человек.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.