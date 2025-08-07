07 августа, 18:15Происшествия
Пятерых пострадавших в ДТП в Турции россиян выписали из госпиталя
Пятерых россиян, пострадавших в аварии в Турции, выписали из госпиталя. Лечение еще одного продолжается, сообщили в посольстве РФ.
Согласно данным местных СМИ, ДТП произошло, когда путешественники ехали на фестиваль в Каппадокии. Микроавтобус с туристами столкнулся с "Мерседесом". От удара первый потерял управление, врезался в дорожные знаки и перевернулся. Всего пострадали восемь человек.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.