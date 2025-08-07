07 августа, 15:30Происшествия
Транспортная полиция задержала двоих после погони на катерах по Москве-реке
Двух человек задержали после погони на катерах по Москве-реке. Как сообщили в МВД, мужчина из Петербурга незаконно сдавал лодки в аренду.
Во время изъятия судов он и его сообщница попытались скрыться на двух катерах, однако их задержали и доставили в полицию.
Суд назначил женщине 7 суток административного ареста, мужчине выписали штраф в размере 4 тысяч рублей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.