Новости мира: в Китае обрушился мост в туристической зоне

На северо-западе Китая в туристической зоне обрушился подвесной мост. По предварительным данным, оборвался трос, из-за чего конструкция накренилась, и около 30 человек упали с высоты. Погибли 5, еще 24 человека госпитализированы. После инцидента мост и ландшафтный парк закрыли, ведется расследование.

Во Франции спасатели продолжают бороться с крупным природным пожаром на юге страны. Площадь возгорания превысила 16 тысяч гектаров. В операции участвуют почти 2 тысячи пожарных, 500 единиц техники и авиация. Погибла женщина, еще один человек числится пропавшим без вести.

