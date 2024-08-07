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07 августа, 23:55

Происшествия

Раненный в Курской области военкор Поддубный пришел в сознание

Раненный в Курской области военкор Поддубный пришел в сознание

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Военкор ВГТРК Евгений Поддубный, раненный в Курской области, пришел в сознание и получает необходимое лечение.

Он пострадал в результате атаки украинского дрона по его машине. В тот момент журналист ехал на съемку репортажа о попытке прорыва диверсантов украинской армии.

По предварительным данным, мужчина получил серьезные ожоги и травму головы. Сейчас журналист находится в Курской областной больнице. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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