Раненный в Курской области военкор Поддубный пришел в сознание

Военкор ВГТРК Евгений Поддубный, раненный в Курской области, пришел в сознание и получает необходимое лечение.

Он пострадал в результате атаки украинского дрона по его машине. В тот момент журналист ехал на съемку репортажа о попытке прорыва диверсантов украинской армии.

По предварительным данным, мужчина получил серьезные ожоги и травму головы. Сейчас журналист находится в Курской областной больнице. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

