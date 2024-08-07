07 августа, 23:55Происшествия
Раненный в Курской области военкор Поддубный пришел в сознание
Военкор ВГТРК Евгений Поддубный, раненный в Курской области, пришел в сознание и получает необходимое лечение.
Он пострадал в результате атаки украинского дрона по его машине. В тот момент журналист ехал на съемку репортажа о попытке прорыва диверсантов украинской армии.
По предварительным данным, мужчина получил серьезные ожоги и травму головы. Сейчас журналист находится в Курской областной больнице. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.