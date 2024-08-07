Раненный в Курской области военкор Поддубный получает необходимое лечение

Военкор ВГТРК Евгений Поддубный, раненный в Курской области, пришел в сознание и получает необходимое лечение.

Он пострадал в результате атаки украинского дрона. По предварительным данным, мужчина получил серьезные ожоги и травму головы. Сейчас журналист находится в Курской областной больнице.

Заместитель официального представителя генсека ООН выразил свою обеспокоенность ранением журналиста. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

