Новости регионов: шахматистка попыталась отравить соперницу в Дагестане

Шахматистка попыталась отравить свою соперницу на турнире по шахматам в Дагестане. Перед соревнованием она подлила ей ртуть на доску и растерла ее фигуркой. Во время турнира сопернице стало плохо. В ситуации разбираются правоохранители.

Двенадцатилетний турист пострадал в горах Кабардино-Балкарии. Он вместе с группой туристов попал под камнепад на леднике. Подросток повредил ногу и не смог идти самостоятельно. На помощь пришли специалисты из МЧС – они наложили мальчику шину и передали его медикам.

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