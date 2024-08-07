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07 августа, 21:15

Происшествия

Новости регионов: шахматистка попыталась отравить соперницу в Дагестане

Новости регионов: шахматистка попыталась отравить соперницу в Дагестане

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Шахматистка попыталась отравить свою соперницу на турнире по шахматам в Дагестане. Перед соревнованием она подлила ей ртуть на доску и растерла ее фигуркой. Во время турнира сопернице стало плохо. В ситуации разбираются правоохранители.

Двенадцатилетний турист пострадал в горах Кабардино-Балкарии. Он вместе с группой туристов попал под камнепад на леднике. Подросток повредил ногу и не смог идти самостоятельно. На помощь пришли специалисты из МЧС – они наложили мальчику шину и передали его медикам.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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