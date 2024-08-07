Новости мира: один из этажей отеля обрушился в Германии

В Германии два человека погибли после обрушения одного из этажей в отеле. Под завалами находятся еще двое выживших, сообщает местная полиция. Пятеро смогли выбраться из здания невредимыми, еще пятерых удалось спасти, в том числе двухлетнего ребенка и его мать. На месте ЧП работают около 250 сотрудников оперативных служб. Им помогают собаки-спасатели и дроны.

Тем временем Россия и Китай упростят визовый режим для поездок туристов между странами. Об этом заявил советник-посланник по культуре посольства КНР в РФ Фэн Литао. Минимальный состав туристической группы предлагается уменьшить с пяти до трех человек, а сроки пребывания на территории принимающего государства увеличить с 15 до 21 дня.

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