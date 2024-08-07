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07 августа, 17:45

Происшествия

Шахматистка попыталась отравить соперницу на турнире в Дагестане

Шахматистка попыталась отравить соперницу на турнире в Дагестане

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В Дагестане участница чемпионата по шахматам попыталась отравить оппонентку. Перед турниром девушка изучила список участников, подлила оппонентке неизвестную жидкость под доску и растерла ее фигурой.

Очевидцы сообщают, что сопернице в итоге стало плохо во время соревнований. Организаторы изучили запись с камер видеонаблюдения и вызвали полицию. Подозреваемую задержали. Предварительно, ядовитой жидкостью стала ртуть.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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