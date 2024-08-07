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Новости

07 августа, 17:30

Происшествия

Начальник генштаба ВС РФ Герасимов доложил об остановке продвижения ВСУ вглубь России

Начальник генштаба ВС РФ Герасимов доложил об остановке продвижения ВСУ вглубь России

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Продвижение ВСУ вглубь России на курском направлении остановлено. Об этом на совещании Владимира Путина с руководителями силовых структур доложил начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов.

По его словам, потери противника составили 315 человек, в том числе не менее 100 убитыми и 215 человек ранеными. Кроме того, уничтожены 54 единицы бронированной техники, в том числе семь танков.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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