Новости мира: жилой дом обрушился в китайском городе Чжухай

В китайском городе Чжухай обрушился двухэтажный жилой дом. Это произошло внезапно: здание мгновенно сровнялось с землей, на месте происшествия оказались заблокированы четыре человека. Известно, что трое погибли, один получил травмы. По предварительным данным, причиной трагедии мог стать взрыв газа.

Мощные ливни обрушились на город Мекка в Саудовской Аравии. Дожди вызвали наводнения и повредили дороги. Посещение Большой мечети стало практически невозможным для паломников, жителей города призвали к прекращению молитв в дни грозовых дождей. Метеорологический центр Саудовской Аравии объявил в королевстве красную тревогу на фоне непогоды.

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