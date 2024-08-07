Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

07 августа, 14:15

Происшествия

Следователи начали проверку после взрыва в жилом доме в Лобне

Следователи начали проверку после взрыва в жилом доме в Лобне

Новости регионов: женщина и двое детей провалились в траншею с водой в Красноярске

Мужчина пострадал при взрыве неизвестного предмета в подмосковной Лобне

Новости регионов: столкнувшийся с поездом в Волгоградской области водитель "КамАЗа" умер

Новости часа: обнаружены обломки пропавшего с радаров в Приморье самолета

Новости мира: около 160 тыс жителей США остались без электричества после урагана Дебби

Новости регионов: самую большую паэлью приготовили на фестивале "Про Пикник"

Боксера Дмитрия Двали прооперировали в столице

Новости мира: русскоязычные активисты организовали движение по тушению пожара в Черногории

Новости регионов: легкомоторный самолет с авиатуристами разбился в Приморье

Следственный комитет Подмосковья проводит проверку после взрыва в одной из квартир жилого дома в Лобне. Он произошел, когда новые владельцы жилья вместе с грузчиками разбирали вещи прошлых собственников. В результате ЧП пострадал мужчина, его состояние медики оценивают как крайне тяжелое.

Дом уже обследовали специалисты. По их словам, конструкции взрывной волной не повредило. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествиявидеоЕвгений ДукоАлина Гилева
Фестиваль «Солома» в саду «Эрмитаж»
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика