Следователи начали проверку после взрыва в жилом доме в Лобне

Следственный комитет Подмосковья проводит проверку после взрыва в одной из квартир жилого дома в Лобне. Он произошел, когда новые владельцы жилья вместе с грузчиками разбирали вещи прошлых собственников. В результате ЧП пострадал мужчина, его состояние медики оценивают как крайне тяжелое.

Дом уже обследовали специалисты. По их словам, конструкции взрывной волной не повредило. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.