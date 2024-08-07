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07 августа, 13:30

Происшествия

Новости регионов: женщина и двое детей провалились в траншею с водой в Красноярске

Новости регионов: женщина и двое детей провалились в траншею с водой в Красноярске

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В Красноярске женщина и двое детей провалились в траншею с водой. По словам местных жителей, яму выкопали больше двух недель назад для прокладки электрического кабеля. При этом из-за воды после дождя траншею не было видно, ограждений вокруг не было. В итоге людей спас прохожий. Он сначала помог им вылезти, но затем сам провалился в яму. Позднее мужчина смог выбраться самостоятельно.

Тем временем в Благовещенске бойцы СОБР задержали мужчину прямо во время свадебной церемонии. Мужчину обвиняют в причинении тяжких телесных повреждений пограничникам. По данным местных СМИ, преступление произошло незадолго до торжества. Как сообщают следователи, в данный момент мужчина находится под домашним арестом.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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