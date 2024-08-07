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07 августа, 13:15

Происшествия

Мужчина пострадал при взрыве неизвестного предмета в подмосковной Лобне

Мужчина пострадал при взрыве неизвестного предмета в подмосковной Лобне

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Мужчина пострадал при взрыве неизвестного предмета в жилом доме в подмосковной Лобне. Пострадавшего отправили в больницу. Минздрав Московской области уточнил, что его состояние оценивается как крайне тяжелое. По словам очевидцев, у мужчины – серьезная травма обеих рук.

Прокуратура Подмосковья заявила, что хлопок произошел, когда новые владельцы квартиры вместе с грузчиками разбирали вещи прошлых собственников. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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