Мужчина пострадал при взрыве неизвестного предмета в подмосковной Лобне

Мужчина пострадал при взрыве неизвестного предмета в жилом доме в подмосковной Лобне. Пострадавшего отправили в больницу. Минздрав Московской области уточнил, что его состояние оценивается как крайне тяжелое. По словам очевидцев, у мужчины – серьезная травма обеих рук.

Прокуратура Подмосковья заявила, что хлопок произошел, когда новые владельцы квартиры вместе с грузчиками разбирали вещи прошлых собственников. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.