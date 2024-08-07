Новости регионов: столкнувшийся с поездом в Волгоградской области водитель "КамАЗа" умер

Водитель "КамАЗа", который столкнулся с пассажирским поездом в Волгоградской области, скончался в больнице. Об этом сообщила его жена. До этого мужчина около недели оставался в крайне тяжелом состоянии и не приходил в сознание. У него были множественные переломы ребер, перелом черепа и сильное сотрясение мозга. Ранее авария произошла из-за того, что водитель грузовика нарушил правила и выехал на железнодорожный переезд.

Между тем в Дагестане участница чемпионата по шахматам попыталась отравить соперницу. Перед турниром девушка изучила список участников, подошла к одному из столов, подлила оппонентке неизвестную жидкость под доску и растерла ее фигурой. Очевидцы сообщают, что сопернице в итоге стало плохо во время соревнований. Организаторы просмотрели запись с камер наблюдения и вызвали полицию. Подозреваемую задержали. По предварительным данным, жидкостью оказалась ртуть.

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