Специалист прокомментировал ситуацию с взрывом в порту на западе Турции

На Украине заявили о намерении восстановить зерновой коридор. Кроме того, в середине июля Россия отказалась продлевать зерновую инициативу, потому что часть сделки, которая касалась российского экспорта, не выполнялась. К тому же в понедельник, 7 августа, зерновая пыль взорвалась в порту на западе Турции.

Эксперт объяснил, может ли взрыв в турецком порту быть связан с остановленной зерновой сделкой? И окажет ли это ЧП влияние на транспортировку отечественной продукции? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.