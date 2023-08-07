Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

07 августа, 19:30

В мире

Специалист прокомментировал ситуацию с взрывом в порту на западе Турции

Специалист прокомментировал ситуацию с взрывом в порту на западе Турции

В Турции в элеваторах произошла детонация зерновой пыли

Следственный комитет начал проверку после отравления людей в отеле "Яхонты Истра"

Новости часа: ВСУ выпустили семь натовских снарядов по Донецку и Ясиноватскому району

Эксперт оценил ситуацию с взрывом в турецком порту

СК РФ начал проверку после отравления шести человек в отеле "Яхонты Истра"

Новости часа: Собянин рассказал о новых сервисах на mos.ru

Зерновая пыль взорвалась в порту на западе Турции

Автомобиль загорелся в Волоколамском тоннеле у метро "Сокол"

Новости часа: взрыв прозвучал у крупного коммерческого порта на западе Турции

На Украине заявили о намерении восстановить зерновой коридор. Кроме того, в середине июля Россия отказалась продлевать зерновую инициативу, потому что часть сделки, которая касалась российского экспорта, не выполнялась. К тому же в понедельник, 7 августа, зерновая пыль взорвалась в порту на западе Турции.

Эксперт объяснил, может ли взрыв в турецком порту быть связан с остановленной зерновой сделкой? И окажет ли это ЧП влияние на транспортировку отечественной продукции? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествияза рубежомвидеоЕкатерина Кузнеченкова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика