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07 августа, 18:45

Общество

Новости часа: ВСУ выпустили семь натовских снарядов по Донецку и Ясиноватскому району

Новости часа: ВСУ выпустили семь натовских снарядов по Донецку и Ясиноватскому району

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