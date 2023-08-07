Новости часа: ВСУ выпустили семь натовских снарядов по Донецку и Ясиноватскому району

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. ВСУ выпустили семь натовских снарядов по Донецку и Ясиноватскому району. Об этом сообщили местные власти.

Причины аварии в ТЦ "Времена года" в Москве установят в конце августа. Об этом рассказал Ростехнадзор.

Для новых учебников по истории переписали разделы с 1970-х по нулевые годы. Об этом помощник президента России Владимир Мединский.