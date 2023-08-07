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07 августа, 16:30

Общество

Новости часа: взрыв прозвучал у крупного коммерческого порта на западе Турции

Новости часа: взрыв прозвучал у крупного коммерческого порта на западе Турции

Взрыв произошел в турецком коммерческом порту

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Столичная полиция задержала пранкеров, которые сымитировали похищение человека

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Взрыв прозвучал у крупного коммерческого порта на западе Турции. В СМИ сообщили, что в результате инцидента пострадали 10 человек.

Температура в Москве 7 и 8 августа будет превышать 30 градусов. Об этом сообщил заммэра Петр Бирюков.

Четырех пранкеров задержали в Москве, они разыграли похищение человека. Об этом рассказали в МВД.

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