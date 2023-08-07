Потоп разрушил несколько зданий в столице штата Аляска

Мощный потоп унес дома в столице американского штата Аляска. В городе Джуно прорвало плотину из-за стремительного таяния ледника. Там объявлен режим ЧС.

По данным местных властей, в результате наводнения река унесла по меньшей мере два дома, еще несколько полностью разрушены. Соседние здания находятся в зоне риска.

Кроме того, под водой оказалась часть дорог в регионе. Сообщается, что несколько топливных баков и контейнеров с опасными материалами также были снесены потопом. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.