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Потоп разрушил несколько зданий в столице штата Аляска

Потоп разрушил несколько зданий в столице штата Аляска

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Мощный потоп унес дома в столице американского штата Аляска. В городе Джуно прорвало плотину из-за стремительного таяния ледника. Там объявлен режим ЧС.

По данным местных властей, в результате наводнения река унесла по меньшей мере два дома, еще несколько полностью разрушены. Соседние здания находятся в зоне риска.

Кроме того, под водой оказалась часть дорог в регионе. Сообщается, что несколько топливных баков и контейнеров с опасными материалами также были снесены потопом. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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