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Происшествия

Певицу Ладу Дэнс перевели из госпиталя Бурденко в одну из частных клиник Подмосковья

Певицу Ладу Дэнс перевели из госпиталя Бурденко в одну из частных клиник Подмосковья

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Пострадавшую в ДТП певицу Ладу Дэнс перевели из госпиталя Бурденко в одну из частных клиник Подмосковья. Артистка находится в сознании, в состоянии средней степени тяжести. Об этом сообщил концертный директор певицы.

Вечером 5 августа она попала в автоаварию в районе Подольска, а именно на 52-м километре трассы М-2 "Крым". Лада Дэнс ехала в арендованном Mercedes на пассажирском сиденье. Машина влетела в другой автомобиль, который остановился на дороге после аварии. Всего пострадали четыре человека. Известно, что у Лады Дэнс черепно-мозговая травма и многочисленные ушибы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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