Новости мира: токсичный пожар произошел в американском штате Нью-Мексико

Сильнейший токсичный пожар произошел в американском штате Нью-Мексико. На окраине города Альбукерке загорелся крупный склад с пластиком. По данным пожарных, огонь полностью охватил помещение. Взять пламя под контроль пока не удается. На снятых местными жителями кадрах видно, что мощные клубы черного дыма на десятки метров поднимаются в небо.

В Канаде лесные пожары бушуют уже несколько месяцев. По оценкам специалистов, это худший сезон за историю наблюдений. Уже выгорело более 13 миллионов гектаров леса, а дым достиг границ не только США, но и Европы.

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