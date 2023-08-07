Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

07:30

В мире

Новости мира: токсичный пожар произошел в американском штате Нью-Мексико

Новости мира: токсичный пожар произошел в американском штате Нью-Мексико

Почти все школьники, которых выселили из отеля в Турции, вернулись в РФ

ВСУ нанесли ракетный удар по Чонгарскому мосту в Крыму

Группа выселенных из турецкого отеля детей вернется в РФ

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру воскресенья

Пожарные ликвидировали открытое горение на фабрике спортивных товаров в Подмосковье

Певицу Ладу Дэнс перевели из госпиталя Бурденко в одну из частных клиник Подмосковья

Около 30 человек погибли при крушении поезда в Пакистане

Пожар на подмосковной фабрике спорттоваров локализовали

Появились кадры пожара в подмосковном Реутове

Сильнейший токсичный пожар произошел в американском штате Нью-Мексико. На окраине города Альбукерке загорелся крупный склад с пластиком. По данным пожарных, огонь полностью охватил помещение. Взять пламя под контроль пока не удается. На снятых местными жителями кадрах видно, что мощные клубы черного дыма на десятки метров поднимаются в небо.

В Канаде лесные пожары бушуют уже несколько месяцев. По оценкам специалистов, это худший сезон за историю наблюдений. Уже выгорело более 13 миллионов гектаров леса, а дым достиг границ не только США, но и Европы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествияпожарза рубежомвидеоКристина Курума
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика