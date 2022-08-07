Прокуратура направила в СК материалы дела о происшествии с рабочими в Люблине

Прокуратура направила в Следственный комитет материалы проверки по факту происшествия с рабочими в канализационном коллекторе в Люблине.

Прокуратура также усмотрела в действиях неустановленных лиц коммерческой организации признаки преступления. Ведомство также сообщило, что одному из погибшему было 23 года. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

