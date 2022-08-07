Загорелось строение возле гостиницы Novotel, которая находится возле терминала "Д" аэропорта Шереметьево. Зарево, по словам очевидцев, видно издалека.

В МЧС сообщили, что площадь возгорания составляет 24 метра, риска распространения огня нет. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

