Москвичам рассказали о событиях прошедшего дня

07 августа, 21:00
Спасатели обнаружили тело одного из рабочих, провалившихся в коллектор в Люблине. Поиски остальных продолжаются. Как заявили в комплексе городского хозяйства Москвы, на Краснодарской улице работали сотрудники подрядной организации. Из-за мощного ливня в колодце, где находилась бригада, резко поднялся уровень воды.
Вандал разбил почти 20 машин во дворе на севере Москвы. Мужчину на месте преступления скрутил один из местных жителей и передал полиции. Тем временем владельцы поврежденных авто подсчитывают ущерб.
Парк искусств "Музеон" готовится в этом году отметить тридцатилетний юбилей. Как рассказал в своем телеграмм-канале Сергей Собянин, раньше это была просто площадка для хранения старых советских скульптур. Позже из них сделали музей под открытым небом, а в 2015 году завершилась большая реконструкция парка. "Музеон" соединили пешеходными переходами с Крымской набережной и Парком Горького. Там проходят фестивали, выставки, работают летние кинотеатры и творческие мастерские.
Стоимость туров на отечественные курорты этим летом сопоставима с ценами на путевки в Египет и Турцию. По словам туроператоров, в среднем отпуск в Краснодарском крае подорожал до 15% за год. Выше всего цены сейчас в Сочи.
ВСУ обстреляли Запорожскую АЭС. В зону поражения попал район хранилища отработанного ядерного топлива. Об этом сообщили власти города Энергодар. По их информации, удар был нанесен с применением кассетного снаряда РСЗО "Ураган". Поражающими осколочными элементами повреждены административные постройки и прилегающая территория хранилища. Подчеркивается, что от места падения осколков до действующего энергоблока не более 400 метров. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: