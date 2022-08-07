Москвичам рассказали о событиях прошедшего дня

Спасатели обнаружили тело одного из рабочих, провалившихся в коллектор в Люблине. Поиски остальных продолжаются. Как заявили в комплексе городского хозяйства Москвы, на Краснодарской улице работали сотрудники подрядной организации. Из-за мощного ливня в колодце, где находилась бригада, резко поднялся уровень воды.

Вандал разбил почти 20 машин во дворе на севере Москвы. Мужчину на месте преступления скрутил один из местных жителей и передал полиции. Тем временем владельцы поврежденных авто подсчитывают ущерб.

Парк искусств "Музеон" готовится в этом году отметить тридцатилетний юбилей. Как рассказал в своем телеграмм-канале Сергей Собянин, раньше это была просто площадка для хранения старых советских скульптур. Позже из них сделали музей под открытым небом, а в 2015 году завершилась большая реконструкция парка. "Музеон" соединили пешеходными переходами с Крымской набережной и Парком Горького. Там проходят фестивали, выставки, работают летние кинотеатры и творческие мастерские.

Стоимость туров на отечественные курорты этим летом сопоставима с ценами на путевки в Египет и Турцию. По словам туроператоров, в среднем отпуск в Краснодарском крае подорожал до 15% за год. Выше всего цены сейчас в Сочи.

ВСУ обстреляли Запорожскую АЭС. В зону поражения попал район хранилища отработанного ядерного топлива. Об этом сообщили власти города Энергодар. По их информации, удар был нанесен с применением кассетного снаряда РСЗО "Ураган". Поражающими осколочными элементами повреждены административные постройки и прилегающая территория хранилища. Подчеркивается, что от места падения осколков до действующего энергоблока не более 400 метров. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

