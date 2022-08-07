Обнаружено тело одного из рабочих в канализационном коллекторе в Люблине

Спасатели обнаружили тело одного из рабочих, провалившихся в коллектор в Люблине. Поиски остальных продолжаются. Люблинская межрайонная прокуратура проконтролирует установление всех обстоятельств произошедшего с рабочими в канализационном коллекторе в Люблине. Об этом рассказала руководитель пресс-службы прокуратуры Москвы Людмила Нефедова.

В столице продолжаются поиски рабочих, которые пропали в канализационном коллекторе. Как заявили в комплексе городского хозяйства, на Краснодарской улице работали сотрудники подрядной организации. Из-за мощного ливня в колодце, где находилась бригада, резко поднялся уровень воды. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

