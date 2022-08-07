СК организовал проверку из-за происшествия с рабочими в Люблине

Следственный комитет организовал проверку из-за происшествия с рабочими в Люблине. Сотрудники подрядной организации находились в канализационном коллекторе во время инцидента.

В составе бригады они проводили ремонт, когда уровень воды в шахте начал резко подниматься. Это произошло из-за мощного ливня. Сейчас поиски сместились с Краснодарской улицы, где все случилось, в парк неподалеку. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

