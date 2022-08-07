Очевидцы рассказали о происшествии с рабочими в Люблине

В Москве продолжаются поиски троих рабочих, которые пропали в канализационном коллекторе в Люблине. Как заявили в комплексе городского хозяйства, на Краснодарской улице работали сотрудники подрядной организации. Из-за мощного ливня в колодце, где находилась бригада, резко поднялся уровень воды.

Очевидец произошедшего рассказала, что видела, как работники открывали люки по всей дороге и звали кого-то. По ее словам, после из коллектора начали выходить люди. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

