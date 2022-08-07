Троих человек ищут в канализационном колодце в Люблине. Их унесло потоком дождевой воды после ливня.

По данным районной прокуратуры, всего в шахте находились 12 человек. Они чистили коллектор, когда резко стала подниматься вода. Четверых спасатели уже вытащили, остальные выбрались сами. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

