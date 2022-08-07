До восьми рабочих могут оставаться в канализационном коллекторе на юго-востоке Москвы, сообщили "Интерфаксу" в экстренных службах.

"Извлечены живыми четыре человека. По уточненным данным в колодец провалились до 12 рабочих. Ведутся поиски еще восьми человек", – сказал собеседник агентства.

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