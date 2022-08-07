Неизвестный разбил машины во дворе дома на улице Софьи Ковалевской

Два десятка машин разбил неизвестный во дворе дома по улице Софьи Ковалевской. Все произошло рано утром 7 августа.

Удалось ли поймать дебошира и могут ли водители рассчитывать на компенсацию? Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.