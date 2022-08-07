Московские эвакуаторщики увезли на штрафтстоянку электросамокат

Московские эвакуаторщики увезли на штраф-стоянку электросамокат. На этом транспорте больше нельзя ездить без прав.

Документы категории М нужны для транспортных средств с двигателем объемом до 50 кубических сантиметров или электромотором, мощность которого лежит в пределах от 250 до 4000 ватт. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.