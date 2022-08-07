Анатолия Чубайса выписали из больницы в Италии – СМИ

Анатолия Чубайса выписали из больницы в Италии. Сейчас он направляется во Франкфурт, где пройдёт реабилитацию. Об этом сообщает крупнейшая итальянская газета La Repubblica.

Бывшего главу "Роснано" госпитализировали в конце июля. Он внезапно почувствовал себя плохо во время отдыха на Сардинии. Врачи поставили предварительный диагноз – редкое заболевание – синдром Гийена – Барре. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.