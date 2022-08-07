Новости мира: заседание СБ ООН по сектору Газа и пожар в нефтехранилище на Кубе

Совет Безопасности ООН готовит заседание в связи с эскалацией напряженности вокруг сектора Газа, об этом пишет ТАСС.

Число жертв израильских ударов по сектору Газа выросло до 24. Палестинцы в ответ выпускают ракеты по приграничным районам. Минувшей ночью там не прекращали работать сирены оповещения о воздушной тревоге. Решение о проведении военной операции в Тель Авиве приняли в пятницу.

Палестинские СМИ опубликовали видео, на котором израильские поселенцы штурмуют мечеть Аль-Акса. Несколько десятков людей с израильскими флагами штурмовали здание, в котором в этот момент шла молитва. К счастью, до серьезных столкновений дело не дошло, пострадавших нет.

На Кубе спасатели не могут потушить пожар на нефтехранилище. Топливо загорелось после удара молнии. Во время неудачных попыток тушения пострадали более ста двадцати человек.

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