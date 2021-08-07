Жители греческого острова спасаются от пожара на пароме

Жители греческого острова Эвбея спасаются от пожара на пароме. Там сейчас бушуют лесные пожары.

Прибрежная зона острова объята пламенем. Сейчас в Греции больше 150 очагов возгорания. Погибли два человека – один пожарный и бизнесмен из Афин.

