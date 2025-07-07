Новости регионов: площадь пожара на складе в Екатеринбурге достигла 3,5 тыс "квадратов"

Площадь пожара на складе в Екатеринбурге достигла 3,5 тысячи квадратных метров. По данным МЧС, на месте работают более 70 спасателей и 30 единиц техники, в том числе подъемные механизмы.

В подмосковной Электростали ликвидировали пожар в центральной медико-санитарной части № 21. По предварительным данным, причиной возгорания стало нарушение техники безопасности при проведении кровельных работ. Сотрудников и пациентов пришлось эвакуировать, информация о пострадавших не поступала.

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