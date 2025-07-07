Экс-министр транспорта Роман Старовойт найден мертвым в Подмосковье

Следственный комитет выясняет обстоятельства смерти бывшего министра транспорта Романа Старовойта. Как сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко, Старовойта нашли в собственном автомобиле в Подмосковье.

По предварительным данным, основная версия случившегося – самоубийство. Сейчас на месте происшествия работают оперативные службы и криминалисты. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.