07 июля, 17:15Происшествия
Экс-министр транспорта Роман Старовойт найден мертвым в Подмосковье
Следственный комитет выясняет обстоятельства смерти бывшего министра транспорта Романа Старовойта. Как сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко, Старовойта нашли в собственном автомобиле в Подмосковье.
По предварительным данным, основная версия случившегося – самоубийство. Сейчас на месте происшествия работают оперативные службы и криминалисты. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.