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07 июля, 16:15

Происшествия

Следователи возбудили уголовное дело после гибели охранника в Москве

Следователи возбудили уголовное дело после гибели охранника в Москве

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В Москве возбуждено уголовное дело после гибели охранника на платной парковке. Как сообщили в Следственном комитете, водитель каршеринга попытался выехать, не оплатив парковку. Охранник подбежал к автомобилю и какое-то время удерживал машину за ручку двери, но водитель резко стартовал.

Мужчина упал, ударился головой об асфальт и скончался в больнице. Водитель скрылся с места происшествия, однако был задержан полицией менее чем за час. В ближайшее время ему предъявят обвинение. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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