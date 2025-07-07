Следователи возбудили уголовное дело после гибели охранника в Москве

В Москве возбуждено уголовное дело после гибели охранника на платной парковке. Как сообщили в Следственном комитете, водитель каршеринга попытался выехать, не оплатив парковку. Охранник подбежал к автомобилю и какое-то время удерживал машину за ручку двери, но водитель резко стартовал.

Мужчина упал, ударился головой об асфальт и скончался в больнице. Водитель скрылся с места происшествия, однако был задержан полицией менее чем за час. В ближайшее время ему предъявят обвинение. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.