Новости регионов: взрыв произошел в пятиэтажке в Саратовской области

Взрыв произошел в пятиэтажке в городе Ершове Саратовской области. По предварительным данным, на последнем этаже взорвался газ. Крыша частично обрушилась. Как сообщают местные власти, повреждено три квартиры. Жильцов дома эвакуировали. На месте работают экстренные службы. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Тем временем из-за непогоды в Хибинах в Мурманской области помощь спасателей потребовалась и группе туристов. В буран их палатки начало сносить ветром. Они вызвали МЧС. Однако вертолет вылететь не смог, поэтому людей пришлось эвакуировать на вездеходе. Медицинская помощь им не потребовалась. Отмечается, что группа не была зарегистрирована.

В Краснодарском крае женщина за рулем BMW влетела в забор частного дома. По ее словам, она за что-то зацепилась во время движения. В свою очередь, очевидцы утверждают, что женщина была пьяна. Серьезно она не пострадала, а приехавший на место происшествия супруг пытался увезти жену до появления инспекторов. Владельцам дома он сказал, что забор им оплатит страховая.

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