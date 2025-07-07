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07 июля, 07:15

Происшествия

Новости мира: израильская армия ночью атаковала Йемен

Новости мира: израильская армия ночью атаковала Йемен

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Израильская армия атаковала Йемен минувшей ночью. Авиация нанесла удары по трем портам и электростанции. Власти Тель-Авива утверждают, что эти гавани могли использоваться для передачи оружия Ирану, которое потом использовалось при атаках против Израиля и его союзников. Также под удар попало грузовое торговое судно Galaxy Leader. Якобы хуситы установили на нем радиолокационную систему, чтобы следить за передвижением кораблей в международном морском пространстве.

Президент США Дональд Трамп назвал планы предпринимателя Илона Маска по созданию третьей политической партии в стране нелепыми. Как считает глава Белого дома, в США всегда была двухпартийная система и появление новой фракции только усугубляет путаницу.

Подробности об этих и других актуальных темах – в эфире телеканала Москва 24.

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