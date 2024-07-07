Новости регионов: в Дербенте загорелась крыша дома

Крыша многоквартирного дома загорелась в Дербенте. Огонь распространился на 500 квадратных метров, сообщили в МЧС. Предварительно, пострадавших нет. Жителей дома эвакуировали. Возгорание уже локализовали. Угрозы распространения нет.

Экстренные службы начали операцию по спасению альпиниста, который запросил помощь при восхождении на гору Дыхтау в Кабардино-Балкарии. Мужчина находится на высоте 4 700 метров. Не может спуститься из-за отсутствия снаряжения. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.